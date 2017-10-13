На телеканале «Вся Уфа» появилась юмористическая программа

На нашем телеканале запускается сатирический проект "Гараж". Это первая юмористическая программа продюсерского центра "Вся Уфа".



Как и в любом гараже, ведущие будут обсуждать самые важные вопросы в жизни человечества. Большая часть из них касается нашего города. Например, почему прошлая зима оказалась для Уфы тяжелым испытанием и как бороться с вандалами причинившими нашему городу ущерб в 7 миллионов рублей.

Гостями "Гаража" станут чиновники, блогеры, знаменитости и просто неравнодушные горожане. Помимо общения в студии, зрители смогут увидеть репортажи рабочего корреспондента , испытания для гостей и множество других рубрик. Основная цель проекта посмотреть на проблемы под другим углом и найти нестандартные варианты их решения.







Дамир Вахитов

16 октября