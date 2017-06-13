На телеканале «Вся Уфа» прошел телемарафон

Вещание началось в 9 утра и закончилось в 23 часа. В общей сложности прямой эфир длился больше 14 часов. В течение дня работала «открытая студия», где любой желающий мог поздравить горожан с праздником, а так же принять участие в лотерее. Всего же в этот день на наших площадках побывало больше полутора сотен гостей, а завершился праздник традиционным фейерверком, который можно было увидеть, не выходя из дома, в прямом эфире.

Более сотни уфимцев и гостей города стали участниками "Открытой студии" нашего телемарафона, посвященного Дню России, Дням Салавата Юлаева и Дню города. С 12 часов возле офиса продюсерского центра "Вся Уфа" по адресу: ул. Авроры, 25 каждый желающий мог поздравить любимый город в прямом эфире нашего телеканала. Многие подготовили к празднику целые выступления.





«Мы узнали об этом марафоне от нашего главного врача Ирины Евгеньевной Николаевой. Мы приготовились очень быстро и с большим удовольствием и настроением пришли на этот праздник. Хотим рассказать детям о ЗОЖ, что нужно правильно питаться, делать зарядку и вообще радоваться детству и быть счастливыми», - говорит специалист ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр» Светлана Сухарева.

13 июня

Офис нашего телеканала в этот день превратился в настоящую концертную площадку. Воспитанники творческих коллективов столицы готовятся к прямому эфиру как настоящие артисты.Поздравить горожан с праздником в прямом эфире пришли не только жители Уфы. Признаться в любви к нашему городу приехали гости практически со всей республики.За время работы "Открытой студии" было порядка ста прямых включений. Девять часов беспрерывной работы. Несмотря на усталость и пасмурную погоду, улыбки не покидали лиц наших ведущих ни на секунду.Завершилась работа "открытой студии" розыгрышем памятных призов от нашего телеканала. Более 50 участников оставивших свои пожелания горожанам могли стать обладателями подарков. При помощи лототрона ведущие определили 5 победителей.После завершения работы "Открытой студии" телемарафон «Потому что Уфа любимый город» продолжил свою работу. Прямой эфир длился больше 14 часов. Он завершился в 23:00 сразу же после праздничного фейерверка, который жители города смогли увидеть на своих экранах.