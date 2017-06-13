На телеканале «Вся Уфа» прошел телемарафон

Вещание началось в 9 утра и закончилось в 23 часа. В общей сложности прямой эфир длился больше 14 часов. В течение дня работала «открытая студия», где любой желающий мог поздравить горожан с праздником, а так же принять участие в лотерее. Всего же в этот день на наших площадках побывало больше полутора сотен гостей, а завершился праздник традиционным фейерверком, который можно было увидеть, не выходя из дома, в прямом эфире.
Более сотни уфимцев и гостей города стали участниками "Открытой студии" нашего телемарафона, посвященного Дню России, Дням Салавата Юлаева и Дню города. С 12 часов возле офиса продюсерского центра "Вся Уфа" по адресу: ул. Авроры, 25 каждый желающий мог поздравить любимый город в прямом эфире нашего телеканала. Многие подготовили к празднику целые выступления.
Офис нашего телеканала в этот день превратился в настоящую концертную площадку. Воспитанники творческих коллективов столицы готовятся к прямому эфиру как настоящие артисты.
«Мы узнали об этом марафоне от нашего главного врача Ирины Евгеньевной Николаевой. Мы приготовились очень быстро и с большим удовольствием и настроением пришли на этот праздник. Хотим рассказать детям о ЗОЖ, что нужно правильно питаться, делать зарядку и вообще радоваться детству и быть счастливыми», - говорит специалист ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр» Светлана Сухарева.