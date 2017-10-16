На телеканале «Вся Уфа» стартовал новый телевизионный сезон

Сегодня на нашем телеканале стартовал новый телевизионный сезон, и по традиции начался он с программы "Утро в столице".

Именно так ровно в 7 утра начался новый сезон на столичном телеканале. Весь состав ведущих "Утро в столице" собрался на одной площадке, чтобы поприветствовать зрителей в прямом эфире.



За всю программу в студии утренней программы побывали десятки гостей. Среди них заслуженные артисты Республики Башкортостан, музыканты, танцевальные коллектива и даже гости с другой галактики.



Помимо этого, студию утреннего шоу посетил главный редактор телеканала Булат Терегулов, а вместе с ним и шеф-редактор службы новостей - Ляйсан Закирова. Для них ведущие "Утро в столице" приготовили специальное задание.



В этот день не обошлось и без ведущего новой программы "Гараж" Дамира Ильгамовича (Вахитова), который рассказал, что ждет телезрителей в первом выпуске.



Однако, это не все! Сегодня на телеканале стартуют другие новые программы. Так что никуда не переключайтесь. «Вся Уфа» начинает свой сезон!

16 октября