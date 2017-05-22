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На трассе М5 размыло грунт

На трассе М5 размыло грунт

На данный момент последствия размыва грунта на трассе М5, в районе поселков Жилино и Зинино полностью устранены.


Накануне в службу спасения поступила информация о том, что произошел подмыв края эстакады. На место оперативно выехали заместитель начальника Управления гражданской защиты по Октябрьскому району Александр Зиновьев и начальник МБУ по благоустройству Октябрьского района Марс Лутфрахманов. Аварийный участок был засыпан песчанно-щебеночной смесью. В результате инцидента никто не пострадал. Ограничений движения не было.

«Привезли машину песчано-гравийной смеси, отсыпали там. Работы будут продолжены. Мы подготовим материалы и в ближайшие дни займемся устранением причины. Там просто отсутствовали водоотводы», - уточнил начальник МБУ по благоустройству Октябрьского района Марс Лутфрахманов.



Автор: Ляйсан Закирова
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