На трассе в Башкирии столкнулись «Лада Приора» и «Дэу Матиз»

Один человек скончался и двое госпитализированы - таков результат дорожной аварии в Кармаскалинском районе республики.

Авария произошла утром на трассе "Уфа-Оренбург". По предварительной информации, на 36-ом километре дороги "Лада" выехала на полосу встречного движения, где протаранила автомобиль «Дэу Матиз». Удар оказался настолько сильным, что 74-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте. Медицинская помощь понадобилась обоим водителям - на Скорой их госпитализировали в ближайшую больницу. Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий. В них 1 человек погиб и 12 получили травмы.





Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по РБ

16 октября