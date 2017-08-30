На трёх площадках города пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Для уфимцев будут представлены продукции нового урожая, а также местных пчеловодов.

Сельхозяйственные ярмарки пройдут 2 сентября. В Калининском районе – на площади перед ДК "Моторостроитель". В Октябрьском районе – на площади перед Дворцом Спорта. В Орджоникидзевском – на площади имени Орджоникидзе. Приобрести продукцию можно будет с 9.00 до 16.00 часов. К участию в ярмарке приглашаются республиканские плодопитомники и производители сельскохозяйственной продукции, с учетом теплых погодных условий продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима будет запрещена.

Также 2 сентября, ярмарка-продажа продуктов питания будет организована в рамках проведения на ипподроме "Акбузат" Всероссийского конного фестиваля "Крылатый конь" и международного чемпионата наездников "Башкортостан-Финляндия".



Анастасия Платонова

31 августа