Слушать информацию, пока ждешь автобус. На улицах Уфы продолжается установка информационных оповещателей.

Полезная информация от полицейских, спасателей и пожарных ежедневно звучит на остановке транспорта «Универмаг Уфа» на проспекте Октября. Их транслирует городское радио. Всего в Уфе с 2015 года установили 33 устройства на остановках на проспекте Октября, Менделеева. Уфимцы и гости столицы во время ожидания общественного транспорта могут скоротать драгоценное время, слушая музыку.

«Точки оповещения оборудованы безопасно»,- говорит руководитель проекта «Городское уличное радио» Максим Лушин

Уличное радио работает без специально обученных операторов и администраторов. При помощи специальной программы руководитель проекта Максим Лучшин устанавливает песни, и информацию в плей-листе она будет транслироваться на улицах столицы. Ежедневно уличное радио слушает 25 тысяч уфимцев и гостей столицы. Многие люди считают, что такие устройства в городе необходимы.

Сейчас данный оповещатель играет роль развлекательного и информационного радио, а во время чрезвычайных ситуаций, он становится рупором для оповещения граждан об опасности.

Уже в этом году планируется оснастить такими устройствами еще около двадцати остановочных пунктов. Их начнут устанавливать уже этой весной.

Главная функция уличное радио - не развлекать, а информировать. Спасатели не исключают, что уже этой весной, в пик половодья, будет необходимость оповещать жителей таким образом.

8 февраля