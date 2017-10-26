На улице Авроры в Уфе завершаются работы по капитальному ремонту дороги

В рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» и утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации на территории столицы Башкортостана продолжается ремонт дорог. В Кировском районе столицы ремонт улицы Авроры подходит к завершению.

На сегодня осталось завершить укладку пешеходного тротуара, нанести дорожную разметку и осуществить работы по устройству покрытия на примыканиях. Стоит отметить, что дорожные работы на данном участке активизировались в последние дни.

Капитальный ремонт улицы строители планируют завершить до конца осени текущего года.

27 октября