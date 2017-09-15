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На улице Бессонова в Уфе произошел провал грунта

На улице Бессонова в Уфе произошел провал грунта

Очередной провал грунта произошел в Советском районе Уфы в эти выходные. Пострадавших нет, место ЧП огорожено сигнальной лентой. Причины же пока неизвестны.

 

Яма размером 1 метр на метр образовалась на краю проезжей части возле дома №26 по улице Бессонова. На место выехали представители оперативных служб, администрации района, а также подрядной организации, ранее проводившей здесь работы. На данный момент выдвигается несколько версий образования провала. Среди них - дожди и некачественно построенная ливневая канализация.

Автор: Эрика Нажимова
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