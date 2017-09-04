На улице Ферина в микрорайоне Инорс сегодня прервалась жизнь пожилого человека

Переходя дорогу, мужчина оказался зажат автомобилями. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

«По предварительной версии, по данному происшествию ведется разбирательство, в ходе которого будут вынесены все обстоятельства данного происшествия», - комментирует инспектор отдела ГИБДД УМВД по городу Уфе Гузель Сафиуллина.

4 сентября

Вот этот печальный переход по улице Ферина. Сегодня на его счету уже третий погибший пешеход за последнее время. Движение, как видно, здесь очень плотное, а с обеих сторон улицы остановки общественного транспорта. Какк сделать это место безопасным, чтобы наконец здесь перестали погибать люди - это открытый вопрос.Пожалуй, самый громкий случай последних лет - это гибель сестер-близняшек. Дедушка решил не идти через подземный переход, а пройти с детьми через проезжую часть. На их беду в этот момент по улице ехал на "семерке" пьяный водитель. Девочки погибли на месте аварии. Сегодня утром в половине восьмого это место притянуло еще два легковых автомобиля - Ниссан Альмера и Ниссан Икс-трейл. Это было бы рядовое ДТП, если бы не еще один участник дорожного движения - мужчина 76 лет. Он, судя по всему, спешил в поликлинику. Пешеход оказался буквально зажат между двумя машинами. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть уфимца. Свидетели происшествия говорят о том, что пожилые люди часто сокращают путь, игнорируя пешеходный переход, как видно даже с ущербом для жизни.Труп мужчины пролежал на проезжей части несколько часов. В этой связи на данном участке дороги по улице Ферина движение было затруднено. Погибшему 76 лет, у мужчины при себе были документы удостоверяющие личность. Водители с места происшествия не скрылись. Оба были трезвые, и у того и у другого большой стаж вождения. Комментировать случившееся водители отказались, явно пребывая в шоке от случившегося.На месте происшествия сотрудники ГИБДД опросили участников ДТП и свидетелей. Выводы, кто прав, кто виноват будут сделаны позже.Подобные происшествия в будущем на улице Ферина предотвратить возможно лишь, если все участники дорожного движения будут соблюдать правила. Одни - не превышать скоростной режим, другие пользоваться пешеходным переходом.