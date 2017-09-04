На улице Ферина в микрорайоне Инорс сегодня прервалась жизнь пожилого человека
Переходя дорогу, мужчина оказался зажат автомобилями. Пешеход от полученных травм скончался на месте.
Вот этот печальный переход по улице Ферина. Сегодня на его счету уже третий погибший пешеход за последнее время. Движение, как видно, здесь очень плотное, а с обеих сторон улицы остановки общественного транспорта. Какк сделать это место безопасным, чтобы наконец здесь перестали погибать люди - это открытый вопрос.
Пожалуй, самый громкий случай последних лет - это гибель сестер-близняшек. Дедушка решил не идти через подземный переход, а пройти с детьми через проезжую часть. На их беду в этот момент по улице ехал на "семерке" пьяный водитель. Девочки погибли на месте аварии. Сегодня утром в половине восьмого это место притянуло еще два легковых автомобиля - Ниссан Альмера и Ниссан Икс-трейл. Это было бы рядовое ДТП, если бы не еще один участник дорожного движения - мужчина 76 лет. Он, судя по всему, спешил в поликлинику. Пешеход оказался буквально зажат между двумя машинами. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть уфимца. Свидетели происшествия говорят о том, что пожилые люди часто сокращают путь, игнорируя пешеходный переход, как видно даже с ущербом для жизни.
Труп мужчины пролежал на проезжей части несколько часов. В этой связи на данном участке дороги по улице Ферина движение было затруднено. Погибшему 76 лет, у мужчины при себе были документы удостоверяющие личность. Водители с места происшествия не скрылись. Оба были трезвые, и у того и у другого большой стаж вождения. Комментировать случившееся водители отказались, явно пребывая в шоке от случившегося.
На месте происшествия сотрудники ГИБДД опросили участников ДТП и свидетелей. Выводы, кто прав, кто виноват будут сделаны позже.
«По предварительной версии, по данному происшествию ведется разбирательство, в ходе которого будут вынесены все обстоятельства данного происшествия», - комментирует инспектор отдела ГИБДД УМВД по городу Уфе Гузель Сафиуллина.
Подобные происшествия в будущем на улице Ферина предотвратить возможно лишь, если все участники дорожного движения будут соблюдать правила. Одни - не превышать скоростной режим, другие пользоваться пешеходным переходом.