На улице Мажита Гафури сбили пешехода

ДТП произошло накануне вечером.



По данным Госавтоинспекции, 23-летний водитель, за рулем автомобиля «Ниссан» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В результате аварии 78-летний пенсионер с тяжелой травмой госпитализирован. Все обстоятельства и причины аварии выясняются.

А сегодня было парализовано движение транспорта в Микрорайоне Сипайлово, сообщает агентство "Башинформ". Автомобили встали на улицах Маршала Жукова, Сипайловской, Баязита Бикбая и Юрия Гагарина. Скорость движения потока составляла 3-5 километров в час. Причиной затора стал «КамАЗ», у которого отцепился груз прямо на проезжей части.





Видео и фото: "Дорожный патруль - Уфа"





29 сентября