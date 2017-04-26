На время половодья в Башкирии создали горячую линию

С начала половодья в Уфе река Белая поднялась на 6,5 метров. Такие данные сообщает Башгидромет, которые ежедневно обновляет данные о прохождении в республике большой воды.

По информации синоптиков, уровень реки Белая в Уфе за сутки прибавил 12 сантиметров и составил 603 сантиметра. Река Уфа в микрорайоне Шакша стала больше на 31 сантиметр, до 577 сантиметров. И река Дема в населенном пункте Бочкарево составляет 473 сантиметра, прибавив за последние сутки 9 сантиметров.

Напомним, работает телефон горячей линии на время половодья, который открыла Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты. Жители республики могут получить интересующую их информацию, обратившись по телефону: (347) 248-13-20.





26 апреля