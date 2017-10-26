На XXI конгрессе НАТ России обсудили будущий законопроект о 22 кнопке

В эти минуты в Государственной Думе проходит обсуждение будущего законопроекта о двадцать второй кнопке. Инициатива о законодательном закреплении за муниципальными телеканалами места в сетке кабельных операторов была выдвинута уфимскими журналистами в апреле этого года в Санкт-Петербурге на форуме ОНФ. В эти дни она обсуждалась также в ходе двадцать первого конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей России, который сегодня завершает свою работу в Москве.

Двадцать первый конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей работал в течение двух дней. Программа включала в себя выставку новейшего оборудования отрасли, во многом - отечественного производства. Что же касается пленарной части, то темы варьировались от перехода на цифровое вещание до привлечения и удержания молодёжной аудитории. Конечно, нельзя было обойти и тему ухода зрителей в интернет.





«Вопрос о жизни телевидения не стоит. Наличие Интернета меняет всю конфигурацию. Во-первых, это создаёт конкурентную среду между ТВ и интернетом. Во-вторых, ТВ и интернет подвергаются конвергенции, то есть слиянию и взаимодействию», - говорит президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.



Участники конгресса обсуждали и ещё одну линию взаимодействия - между телевещателями и кабельными операторами. Дискуссия вышла довольно острой. Это объяснимо: расходы муниципальных компаний на услуги операторов выливаются в миллионы рублей за год. На эти деньги они могли бы развиваться и расти.



Не остался за кадром вопрос о двадцать второй кнопке, то есть закрепления за муниципальными телеканалами места в сетях кабельных операторов. Разработка соответствующего законопроекта была инициирована на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года и получила продолжение на круглых столах в Уфе, Краснодаре и Улан-Удэ.





«Это был сложный разговор. Не сказать, что пришли к компромиссу, но главное, что мы друг друга услышали и у нас появилась ещё одна площадка для диалога, которая нам сегодня позволяет принимать конструктивные решения. И это важно, потому что работа над законопроектом - она продолжается, и очень активно», - комментирует директор МУП "ПЦ "ВСЯ УФА" Алина Сулейманова.

26 октября

В этот же день обсуждение законопроекта, работа над которым входит в завершающую стадию, продолжилась в Государственной Думе. Участниками разговора, наряду с парламентариями, стали представители Общероссийского народного фронта, Национальной ассоциации телерадиовещателей, а также Ассоциации городских телерадиовещателей России.