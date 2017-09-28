На защите языков

В Уфе состоялось первое заседание Рабочей группы Общественной палаты Республики по мониторингу реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики.

Рабочая группа создана для реализации Указа Главы Республики о мерах по развитию государственных языков и языков народов Башкортостана. В ее состав вошли члены Общественной палаты, представители национально-культурных и образовательных организаций, а также работники учреждений культуры и СМИ. Главная цель рабочей группы - комплексная оценка ситуации в сфере языковой политики и разработка рекомендации по ее улучшению.





«Речь идет не только о изучении языков и их падежей. Речь идет в целом, на наш взгляд, о формировании человека, воспитании человека, толерантного человека, уважающего языки и вообще других людей», - уверен заместитель председателя Общественной палаты РБ, доцент БАГСУ при главе РБ, председатель рабочей группы Галия Мухамедьянова.

29 сентября