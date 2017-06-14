Начало купального сезона в Уфе вновь откладывается

Недавно установленные на пляже "Солнечный" зонтики и скамейки демонтированы. Над пляжем висит желтый флаг. Такие меры приняты в связи с неожиданным повышением уровня воды в Белой, сообщили нам в предприятии СУРСИС.





«Мы к 1 июня пляж полностью выстроили, подготовили, провели водолазное обследование, но, в связи с тем, что уровень воды в реке Белой начал подниматься (сегодня он доходил до уровня 2,50-2,55 метра), мы были вынуждены демонтировать оборудование. У нас там было 16 грибков, 8 беседок, ну и урны. Сейчас пока оно складируется непосредственно на пляже «Солнечный». Будем надеяться, что уровень воды будет падать, он уже падает, за эти сутки согласно гидрометру на 18 сантиметров понизился и сейчас составляет 2,16 метра. При 1,30 метра всё восстановим», - уточнил главный инженер МУП СУРСИС Руслан Хамзин.