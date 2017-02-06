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Накануне фуры частично перекрыли движение на подъеме из Сипайлово

Три грузовика не смогли подняться из-за снегопада. 

Такие ситуации на этом участке дороги - явление постоянное, прокомментировали в администрации Октябрьского района. Коммунальным службам города приходится привлекать технику и вытягивать фуры.

«Не все водители добросовестно относятся к своим автомобилям и зачастую у них бывает, как в народе говорят, «лысая резина» и с этим сталкиваемся, потому что обычные фуры с нормальной резиной проезжают хорошо, а вот те фуры, которые укомплектованы устаревшей резиной, они проблематично поднимаются на эти подъемы, нам приходится вытаскивать их, дополнительно привлекать технику», - говорит начальник отдела коммунального хозяйства администрации Октябрьского района Уфы Рина Юсупова.




Автор: Светлана Назирова
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