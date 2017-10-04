Накануне вечером в Уфе вновь эвакуировали посетителей торговых центров

Причиной массовых эвакуаций в Уфе стал звонок о якобы бесхозном предмете, сообщает пресс-служба МВД. Накануне посетителей крупных торговых центров вновь попросили экстренно покинуть помещения.



Прервать шопинг были вынуждены посетители «Мегаполиса», Гостиного двора, «Мега», лайфстайл-центра «Башкирия», «Планеты» и «Меркурия». Уфимцы в социальных сетях возмущаются частотой эвакуаций в местах массового пребывания. Судя по комментариям в соцсетях, на этот раз кто-то вынужденно прервал сеанс в кино, а кому-то не удалось отметить день рождения. По итогам проверок, опасных предметов ни в одном торговом центре не обнаружено.





Видео и фото: сообщество "БашДТП"

5 октября