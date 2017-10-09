Находка с останками грызуна шокировала семью из Уфы

Покупка с "сюрпризом". Жительница Уфы приобрела рис, в котором оказалась дохлая мышь. Находка с останками грызуна шокировала всю семью. Негодование покупательницы было столь велико, что она незамедлительно отправилась в Роспотребнадзор. Сейчас проводится проверка.

Любовь Ибатуллина грызунов и так боится с детства, а в тот вечер едва не дошло до сердечного приступа. Серый комок шерсти в пакете с рисом заметила не сразу. Открыв упаковку до конца, дама стала свидетельницей ужасного зрелища.





«В первую очередь я испытала страх, потом сказала своему мужу о том, что там мышь и все, сейчас точно я рис никогда не буду употреблять», - рассказывает Любовь Ибатуллина.



На упаковке написано - ГОСТ, но не ясно, по какому стандарту там находится мышь. К счастью, ни Любовь, ни ее супруг, ни мать попробовать рис не успели. Однако от увиденного и мысли о том, что они могли поужинать кашей с начинкой из мыши, свекрови не по себе до сих пор.



Столкнувшись с неведомым, Любовь Ибатуллина поступила решительно. Первым делом отправилась в магазин за разъяснениями, а заодно и за возвратом, лишние 50 рублей на дороге не валяются. Продавец увиденному явно удивилась.



Поборов брезгливость, Любовь сложила мышь с рисом в кладовую, как вещественное доказательство. И написала жалобу в республиканский Роспотребнадзор. Не прошло и суток, как ей позвонили сами производители, которые услышанным были шокированы, и тут же предложили компенсацию.



Моральные затраты представитель производителя оценил по словам Любови вначале в тысячу, затем в 2, ну и последним словом стала сумма в 3 тысячи рублей. Судя по сообщению, производитель готов был приехать лично и отдать деньги. Тем временем в Роспотребнадзоре пояснили, что скандалы с инородными субстанциями в продуктах - явление частое. Правда, незаявленные в составе крупные животные встречаются редко. Чаще отлавливаются бумага или полиэтилен. Что же касается нашего случая, то сейчас в Роспотребнадзоре назначена проверка.





«В случае, если угроза жизни и здоровья человеку подтвердится, то по согласованию с органами Прокуратуры организуется внеплановая проверка, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с КОАП РФ», - комментирует пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучилова.



Стоит отметить, что если вина предприятия будет доказана, его ждёт крупный штраф. А семья Ибатуллиных решила пока вообще отказаться от покупки круп.



До сих пор остается загадкой, как обычный пакет риса превратился в могилу для грызуна. Любовь клятвенно обещает узнать ответ на этот вопрос. Кроме того, уфимка намерена требовать не только компенсацию от производителя, но и наказания за такую безалаберность. Ведь как известно, крысы и мыши являются переносчиками заболеваний.

9 октября