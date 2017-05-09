Народные гулянья прошли и в парке "Волна"

В парк "Волна" люди начали приходить с самого утра. Многие - семьями. Ведь праздник день Победы касается абсолютно каждого.



То, что Ленинский район Уфы самый спортивный местные жители решили показать и доказать. Приверженцы активного образа жизни отжались 11 тысяч раз. Тем самым установив рекорд Победы в Уфе.



Отжаться в честь праздника Победы могли все желающие. Дети, кадеты, неравнодушные люди. Среди участников не только парни, но и представительницы прекрасного пола.



Сюда же доставили Знамя Победы. Курсантам уфимского училища передали его байкеры клуба "ЭМСИ Роверс".



Для гостей и жителей Уфы развернули полевую кухню, которую можно по праву считать настоящим стратегическим объектом времен войны. Около неё всегда кипела жизнь. Повара были на вес золота. Им приходилось работать в разных условиях. Перебои в поставках продуктов, воздушные атаки. Но что осталось неизменным это приготовление традиционного армейского блюда.



Армейская каша расходилась на ура. Многим пришлась по вкусу.



В этот день праздничный концерт для жителей уфимской столицы организовала и телекомпания "Вся Уфа".



Ведущие эфиров, журналисты и продюсеры исполняли для зрителей военные песни и патриотические стихи. День Великой Победы мы отмечали вместе со своими зрителями.





«Для нас большая честь в эти часы быть с горожанами и отмечать этот Великий день, - говорит директор телекомпании «Вся Уфа» Алина Сулейманова. - Дай бог, чтобы наши дети, наши внуки и наши правнуки никогда не узнали, что такое война».

Во время праздничного чаепития, организованного администраций Ленинского района, ветеранам Великой Отечественной журналисты вручили памятные подарки и сувениры от телеканала «Вся Уфа». Никто не остался без внимания



День Победы по-настоящему народный, всеми любимый, близкий каждому и родной праздник прошел ярко, красочно, а главное душевно!



Поток посетителей в парке «Волна», несмотря на дождь, не только не уменьшился, а скорее наоборот. Гуляния здесь продолжались в течение всего дня.





«Это наш долг прийти сюда и передать низкий поклон нашим любимым ветеранам, - подчеркнул глава администрации Ленинского района Уфы Дмитрий Масютин. - Время неумолимо, и их становится все меньше и меньше. Но жизнь она продолжается, и мы должны передавать из поколения в поколение уважение, и ценить то, что нам подарили наши ветераны».

Выставка картин, небольшой концерт, авиашоу. Если для взрослых в этом не было ничего необычного, то малыши воспринимали окружающее с искренним восторгом. Так что в День Победы маленьких патриотов в Уфе стало на порядок больше.







9 мая