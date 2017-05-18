Не остался равнодушным

В соцсетях появилось видео благородного поступка уфимца. Молодой человек не оставил в беде бабушку, которая из-за наледи на дороге не смогла перейти её до конца.

На кадрах видно, как бабушка из-за наледи безрезультатно пытается подняться на тротуар. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, водитель «Нивы» равнодушно проехал мимо женщины. Правда, объехал по широкой дуге, чтобы ненароком не задеть ее. А вот пассажир «Лады Приоры», которая ехала следом, оказался более воспитанным и помог пенсионерке преодолеть препятствие.

14 февраля