Неблагоприятные погодные условия сохраняется на всей территории Урала и Поволжья

В северной части республики, а так же в соседних регионах выпал снег.

В Оренбургской и Самарской областях местные жители публикуют видео в социальных сетях. На кадрах видно, что на полях вдоль дорог и приусадебных участках лежит снежный покров, а температура воздуха, по словам очевидцев, - едва выше ноля. По сообщениям средств массовой информации, в некоторых районах перепад составил около 30 градусов. Снег выпал и в Белорецке, о чем жители города так же сообщают в местных сообществах. Видео подписывают иронично - "Скоро лето".

И как сообщают в Башгидромете, холодная и дождливая погода сохранится на территории республики минимум до конца недели.

Циклон из центральной части России двигается в нашу сторону, но такой интенсивности как в Москве ожидать не стоит, сообщают синоптики. Тем не менее, сегодня на территории республики возможны порывы ветра до 20 метров в секунду, в отдельных районах грозы, информирует МЧС. Автомобилистов предупреждают о плохой видимости на дорогах, а пешеходам рекомендуют соблюдать повышенную осторожность при передвижении.

30 мая