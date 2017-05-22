Небольшая травма с глобальными последствиями

Перелом ноги у ученицы школы № 45 стал причиной настоящей войны между руководством учебного учреждения и родительницей пострадавшей. Последняя обвинила педагогов в равнодушии и черствости. 11-летняя девочка пролежала на холодном асфальте более часа.

Вместо того, чтобы сидеть на уроках, 11-летняя Элеонора осваивает программу в домашних условиях. Встать с постели самостоятельно девочка не сможет около месяца.

Перелом ноги - результат детской шалости. В гипсе Элеонора оказалась после того, как упала с гироскутера. Девочка рассказывает, что сразу после падения одноклассницы поспешили за помощью к завучу учебного учреждения, но никаких действий предпринято не было.

«Потом они приходят, прибегают к нам и говорят, завуч сказал - заносите в школу и вызывайте скорую, но как могут маленькие дети занести в школу меня, тем более меня только взрослые люди могут занести», - рассказывает ученица школы №45 Уфы Элеонора Гимадеева.

Девочка говорит, что мучаясь от сильной боли, взывала о помощи, но этого никто из сотрудников школы почему-то не заметил.

Инцидент произошел здесь на территории школы № 45. Как видно до учебного учреждения около 20 метров. Но добраться самостоятельно до здания девочка не могла. В итоге, как утверждает мама пострадавшей, школьница пролежала на холодном асфальте более часа.

За это время к школьнице вышел только охранник. Впрочем, виноватым он себя не считает. Говорит, что ребенок особо не жаловался.

Помощь пришла, как говорится с улицы. Мимо школы проходила женщина, которая и обратила внимание на стонущего ребенка. В дальнейшем она и вызвала такси до травпункта и сообщила матери о случившемся.

Такой подход к заботе об учениках родителей просто ошарашил. За безопасность педагогам мама девочки поставила неуд и написала заявление в прокуратуру.

«Это говорит о халатности, о том, что просто не хотят выполнять свою работу, я даже не представляю, почему эта школа «ЮНЕСКО», почему они имеют такое громкое название, мы отдаем своих детей в надежде, что они у нас в безопасности, а оказывается это надо ходить с ребенком за ручку, сидеть на уроках и тогда он будет при тебе в безопасности, нельзя доверять даже в школе никому», - говорит мама Элеоноры Екатерина Каракулина.

К директору школы нашу съемочную группу не пустили, сказав, что комментариев не дают. Дозвониться удалось уже не с первой попытки.

Сейчас Элеоноре врачи дают неутешительный прогноз. Для того, чтобы восстановить ногу и вернуть ребенку возможность ходить, потребуется немало времени. Родители уже и не надеются, что администрация школы принесет извинения, и всерьез подумывают о смене учебного заведения.

22 мая