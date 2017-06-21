Акция «Одноклассники»
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Недострой стал местом чрезвычайного происшествия

Недострой стал местом чрезвычайного происшествия

Накануне в поселке Булгаково Уфимского района обрушился строящийся дом. Пострадал один человек. Стали известны подробности.

 

Инцидент произошел по адресу: улица Цюрупы, 101. На место выехали спасатели. По словам специалистов, при возведении дома со второго этажа упали плиты перекрытия.

 

«20 июня в 19 часов 37 минут в оперативно-дежурную службу ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан» поступило сообщение об обрушении кровли в частном жилом доме в селе Булгаково Уфимского района. По сообщению под завалами мог находиться человек. На место направлены силы и средства БТП РСЧС в количестве 5 единиц техники и 13 человек личного состава, в том числе от МЧС 2 единицы техники и 6 человек личного состава», - сообщает сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова.

 

Как стало известно нашему телеканалу, пострадавший - 62-летний житель поселка. Сейчас мужчина в бессознательном состоянии находится в уфимской городской клинической больнице №21, в отделе реанимации и интенсивной терапии. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение технологии укладки плит перекрытия. Строительные материалы не выдержали нагрузку.

«Я разговаривал со специалистами — с МЧС и со строителями. Они говорят, что груз, который поднимают для поднятия второго этажа, все-таки надо было размещать на несущей стене и не в таком большом количестве», - говорит глава сельского посеения Булгаковский сельсовет Александр Мельников.

 

Рафаэль Хакимов

 



назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости