Недострой стал местом чрезвычайного происшествия

Накануне в поселке Булгаково Уфимского района обрушился строящийся дом. Пострадал один человек. Стали известны подробности.

Инцидент произошел по адресу: улица Цюрупы, 101. На место выехали спасатели. По словам специалистов, при возведении дома со второго этажа упали плиты перекрытия.

«20 июня в 19 часов 37 минут в оперативно-дежурную службу ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан» поступило сообщение об обрушении кровли в частном жилом доме в селе Булгаково Уфимского района. По сообщению под завалами мог находиться человек. На место направлены силы и средства БТП РСЧС в количестве 5 единиц техники и 13 человек личного состава, в том числе от МЧС 2 единицы техники и 6 человек личного состава», - сообщает сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова.

Как стало известно нашему телеканалу, пострадавший - 62-летний житель поселка. Сейчас мужчина в бессознательном состоянии находится в уфимской городской клинической больнице №21, в отделе реанимации и интенсивной терапии. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение технологии укладки плит перекрытия. Строительные материалы не выдержали нагрузку.





«Я разговаривал со специалистами — с МЧС и со строителями. Они говорят, что груз, который поднимают для поднятия второго этажа, все-таки надо было размещать на несущей стене и не в таком большом количестве», - говорит глава сельского посеения Булгаковский сельсовет Александр Мельников.

Рафаэль Хакимов

21 июня