Некоторые автолюбители норовят переделать общий двор под свои нужды

Простое, но незаконное решение проблем с парковкой. Наша телезрительница прислала в редакцию видео, в котором показала как в их дворе автолюбители облюбовали местный газон для стоянки автомобилей.





«Все знают, что оставлять машины на газоне нельзя, но на некоторых автовладельцев это не распространяется», - комментирует она свой материал.

28 сентября

Эта ситуация - нормальное явление для двора около дома № 16 по улице Орджоникидзе, сообщает уфимка. При этом некоторые водители не просто заезжают на зеленую территорию, но и предварительно вырывают бордюрные камни, чтобы не мешали проезду. Личную, как считают автолюбители, зону отгораживают столбиками и цепями. Женщина сетует, что такая парковка не только нарушение закона, но и причина грязи во дворе, которую автомобили разносят колесами с газона. Местные жители обращались в ЖЭУ-30, где им сообщили, что никаких разрешений не давали. В тоже время, с незаконными стоянками ни кто не борется, говорится в видеообращении.