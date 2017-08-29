Некоторые предприимчивые уфимцы переносят гаражи, чтобы их не сносили

Пока в Уфе массово демонтируют гаражи с территорий, находящихся вблизи школ и детских садов, некоторые предприимчивые люди переносят металлические конструкции в другое место. Правомерно ли это?

Гараж возле дома № 18 по улице Комсомольской появился примерно месяц назад. По словам местных жителей, металлическая конструкция раньше находилась неподалеку от детского сада №294. Известно, что по указанию первого заместителя главы администрации столицы Салавата Хусаинова, гаражи вблизи средних и дошкольных образовательных учреждений должны были снести до 25 августа. Однако, уфимец Рустем Баянов считает, что этот бокс просто напросто отодвинули чуть дальше, а не снесли.



Мы попытались дозвониться до хозяина гаража по телефону, указанному на двери. В администрации Советского района заявили, что о проблеме слышат впервые. Но пообещали разобраться в ситуации.





«Мы не имеем права дать разрешение, не наше полномочие. Разрешение на установку гаража и что там при этом еще продажа в гараже. Центр общественной безопасности они выедут на место, проверят на право - во первых установки и во вторых - вид деятельности, чем они там занимаются», - комментирует начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Советского района Уфы Мидхат Гильмутдинов.

29 августа

Нам сообщили, что в течение недели сотрудники Центра общественной безопасности проверят, законно ли перенесли гараж на территорию, прилегающую к этому жилому дому. Если действия собственника окажутся незаконными, то по решению суда конструкцию снесут в принудительном порядке.