Несколько часов подряд пожарные тушили возгорание в складском помещении в Уфе

Огнем поврежден металлический ангар в Орджоникидзевском районе столицы площадью более 3 тысяч квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

Складское помещение на улице Свободы вспыхнуло примерно в час ночи. На место оперативно прибыли пожарные расчеты на 25 спецавтомобилях.





«По прибытию пожарно-спасательных подразделений к месту пожара, склад продукции горел по всей площади. Угрозы распространения огня нет. Постращавших нет. На месте сил и средств достаточно. От МЧС - 25 единиц техники, 79 человек личного состава», - сообщает руководитель пресс-службы ФГКУ «22 ОФПС по РБ» Елена Артемова.

Тем временем в другой части города - в Нижегородке - пожарные потушили возгорание бесхозного строения. Здание на улице Линейной вспыхнула примерно в 11 часов вечера. По информации огнеборцев, погибших и пострадавших нет.







А субботним вечером, 8 октября, загорелся жилой одноэтажный бревенчатый дом на улице Второй проезд Гайдара в Сипайлово. По словам очевидцев, жильцам лишь чудом удалось спастись. В течение пяти часов пожар был потушен. Огнем повреждена кровля по всей площади строения.







Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Фото: Группа БашДТП

Видео: группа БашДТП

Видео: Айзат Тутаев

9 октября