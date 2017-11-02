Несколько сотен школьников Дёмского района вступили в ряды юных армейцев

В торжественной обстановке ребята дали клятву всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, а также получили памятные значки.



Юнармейское движение создано по инициативе министерства обороны России и поддержано президентом России. По всей стране миллионы школьников будут нести службу волонтеров на благо общества. Самое главное, что в ряды патриотического движения ребята вступили на добровольной основе.



В свободное от учёбы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтёрской деятельностью и принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях города.



Вступление ребят в ряды военно-патриотического движения приурочено ко Дню народного единства. Напомним,что вступить в ряды юной армии может любой желающий, как юноши, так и девушки. Достаточно подать заявку в штаб юнармейцев своего района.







Анастасия Платонова

2 ноября