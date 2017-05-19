Неуд за безопасность

Сотрудники школы №45 не заметили, как ученица сломала ногу. В итоге 11-летняя девочка, как утверждают очевидцы, пролежала на холодном асфальте более часа.

По словам родителей школьницы, одноклассники обратились за помощью к завучу учебного, но никаких действий предпринято не было. Сейчас ребенок с переломом находится дома. Для того чтобы залечить ногу и вернуть девочке возможность ходить потребуется немало времени. Родители девочки обратились с заявлением в прокуратуру.





«Это говорит о халатности, о том, что просто не хотят выполнять свою работу, - возмущается мама пострадавшей Екатерина Каракулина. - Мы отдаем своих детей в надежде, что они у нас в безопасности, а оказывается это надо ходить с ребенком за ручку, сидеть на уроках и тогда он будет при тебе в безопасности, нельзя доверять даже в школе никому».

В самой школе получить оперативный комментарий не удалось. Директора учебного заведения на месте не оказалось. Почему хромает дисциплина узнавал наш корреспондент, подробности расскажем в вечерних выпусках программы «Столичные новости» в 19:00 и 20:30.





22 мая