Невыносимый запах канализации в подъезде уфимского дома возмущает жителей

Невыносимый запах и нашествие паразитов. Такую картину наблюдают жители одного из домов Орджоникидзевского района на протяжении 1,5 лет. Люди боятся, что этой зимой им придется жить в непригодных для проживания условиях.



Входные двери этого подъезда местные жители вынуждены всегда держать в открытом положении. А все из-за того, что в помещении невыносимый запах канализации. По словам людей, он исходит из подвала.



Зловонный запах в квартирах и подъезде жители дома № 7 по улице Кузнецова ощущают второй год. Засор труб давно стал привычным делом. Люди жалуются, что периодически содержимое канализационных систем попадает в жилые помещения.





«Мы вынуждены караулить чтобы все это открыто было. Год назад, после капитального ремонта был прорыв», - говорит житель дома №7 по улице Кузнецова Альбина Курбанова.



В ЖЭУ № 24, которое обслуживает этот дом, нам пояснили, что коммунальные аварии происходят вследствие некачественно выполненного капитального ремонта. Его сделали два года назад.





«Капитальный ремонт не установил на соединениях резиновые уплотнители. При засоре из соединений канализации текла. В этом году, когда старший по дому к нам обратился, пришли, все прочистили. Хотели подождать, чтобы для доступа установить резинки, чтобы просохло. Опять образовался засор и опять вода начала течь», - рассказывает мастер ЖЭУ №24 Орджоникидзевского района Уфы Рудольф Дятлов.



Жалобы в управляющую компанию не принесли успехов. По словам местных жителей, сейчас подъезд стал превращаться в настоящий рассадник паразитов.



Сотрудники ЖЭУ пообещали нам, что отремонтируют канализационные трубы. Работы начнутся уже в эту пятницу.





9 ноября

Помимо замены трубы требуется провести и санитарную обработку поверхностей подъезда. От паразитов. Тогда проживание уфимцев в этих квартирах будет комфортнее.