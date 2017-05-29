Ночью дотла сгорел дом в поселке Максимовка

Без крова и документов. В такую ситуацию попали 11 жителей поселка Максимовка, в том числе трое детей. Сегодня ночью их дом сгорел дотла. И хотя ЧП обошлось без жертв, местные жители боятся, что та же участь может ожидать и соседние бараки.

Еще вчера жители дома № 46 по улице Сосновской поселка Максимовка жили обычной жизнью. Сейчас их дом превратился в развалины. Этой ночью в их квартирах произошел пожар.

Бревенчатый восьмиквартирный дом загорелся примерно в четыре часа утра. Жилье 1932 года постройки вспыхнуло, словно спичка, говорят местные жители.

«Я проснулась от того, что как фейерверк так. Думала, кто балуется, может в такое время. А когда выглянула в окошко, там уже все полыхало. Начало полыхать где-то вот эта часть. Сгорело через час где-то как спичка», - рассказывает жительница поселка Максимовка Лилия Перепечина.

А семье Юлии Шафиковой и вовсе удалось выжить лишь чудом. Женщина с тремя детьми выскочила на улицу, в чем есть. Сгорело все - документы, одежда, техника.

«Позвонила мне Лешина сестра, и говорит - Пожар, бегите. Я только успела схватить сына, крикнула мужу, чтоб маленькую брал 7 месячную. Нашу дочку. Мы выбежали, в чем спали, нас сразу детей накрыли, кто очень много и пожар полностью накрыл, все обвалилось. Это буквально доли минуты», - с ужасом говорит житель дома №46 по улице Сосновской поселка Максимовка Юлия Шафикова Юлия Шафикова.

В течение часа пожарные потушили огонь. Но этого времени хватило для того, чтобы дом выгорел дотла.

«Списки жителей, которые нуждаются в предоставлении им жилья в маневренном фонде, а также ведется учет жителей, которые по своему желанию заселятся к родственникам или в альтернативное жилье. В любом случае администрация города будет держать ситуацию на контроле и не оставит жителей данного дома в тяжелой ситуации», - пояснила начальник пресс-службы Информационно-аналитического управления Администрации Уфы Рената Салахова.

Причины происшествия сейчас выясняются. Люди не исключают, что пожар мог возникнуть из-за замыкания электропроводки. Они жалуются на то, что в их домах электросчетчики не меняли с 1983 года.

Установить истинные причины ЧП смогут только специалисты. На этот раз обошлось без жертв. Жители Максимовки боятся, что в подобную ситуацию могут попасть и их дома.

29 мая