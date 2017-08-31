Новые школы готовы принять своих учеников

Сразу три новых школы в разных районах столицы республики распахнут свои двери в этом году перед учениками. Строители постарались - уложились в обозначенные сроки. И бюджет не превысили. В итоге тысячи квадратных метров, современный ремонт, мультимедийное оборудование, яркие, просторные коридоры и классы.

Еще в начале 2016 года в микрорайоне Колгуевский был огромный пустырь между новостроек. Спустя полтора года выросла школа-красавица, площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Вместимость лицея - 550 детей, но по факту будет больше, так на данный момент принято 770 заявлений от родителей.



Особая гордость лицея № 160 - это профессиональное футбольное поле. Оно соответствует всем стандартам ФИФА, оттого директор надеется, что именно здесь будут зажигаться новые футбольные звезды.



Место, где возведен лицей № 160 очень рельефное. Тем не менее каждый клочок земли использован с пользой. Внутри здания все оборудовано и предусмотрено для маломобильных учеников. Один из школьников в этом году сможет опробовать удобство пандусов и лифтов.

«Сейчас это направление очень востребовано - шахматы интеллектуальное. Тем более мы предполагаем, что интерес у детей и родителей будет огромен, так же как и к плаванию, которое в этой школе будет очень мощно развиваться», - говорит заместитель главы Демского района Людмила Моторина.

31 августа

Еще одно общеобразовательное заведение 147 в поселке Нагаево Октябрьского района. Место выронили — привезли свыше ста тысяч кубометров чернозема. Директор Наталья Силина вместе со строителями обсуждала материалы, разрабатывала дизайн, выбирала цвета. Строители только радовались такому тесному сотрудничеству. Школа в итоге получилась невероятно яркой. Но увидеть внутреннее убранство смогут только свои. На входе установлена система контроля доступа - все для безопасности учеников и преподавателей.Строительство школы в Нагаево не завершено, будет вторая очередь. Итогом станет возможность принять 1250 детей. Это, несомненно, решит глобальную проблему для такого разросшегося микрорайона.И еще одна школа двери которой распахнутся в этом году, построена в Демском микрорайоне. 20000 квадратных метров помещений. На сегодняшний день это самая большая школа в городе.Лицей № 161 построен в сжатые сроки. Сложность данного объекта заключается в том, что здесь есть бассейн. Он соответствует всем нормам и на него возлагаются особые спортивные надежды также как и на шахматы. Здесь они необычные, а масштабные — мимо просто так не пройдешь.Каждая из трех школ обошлась государству от 500 до 700 миллионов рублей. Строители довольны построенными объектами.На данный момент в школах-новостройках наводят марафет. Все тщательно моют, убирают. Активно идет сборка парт и стульев. Во многих классах висят доски. А пустые коридоры совсем скоро заполонят дети, ради которых это все и затевалось.