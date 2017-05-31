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Новый проект под названием «Проверено на себе» запустила редакция утреннего вещания нашего телеканала

Каждый день по будням жители мегаполиса могут оценить способности ведущих программы «Утро в столице», которые будут лично проверять, насколько сложны те или иные профессии.

Два года в прямом эфире! И каждый раз что-то новое. Так, совсем недавно, в утренней программе запустили рубрику «Проверено на себе». По задумке редакторской группы, ведущие «Утро в столице» будут лично узнавать тонкости той или иной профессии.

Первым испытателем стал Денис Ганиев. Надев на себя спецодежду, ведущий «Утро в столице» не побрезговал помочь служителям городской чистоты в уборке территории нашей столицы.

Приготовить модный бургер, помыть машину или поменять колеса, потушить пожар, убрать клетки животных ― для них это не проблема! Булат Петров, Юлия Юмагуена, Рустем гайсин, Дина Гарифуллина, Денис Ганиев, Елена Шарифуллина, Кирилл Глазков. Именно они проверят вашу профессию на себе! В этот четверг профессию  освоит Дина Гарифуллина. Получится ли у нее, увидим уже завтра в эфире шоу-программы «Утро в столице».



Автор: Юлия Юмагуена
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