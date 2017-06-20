Общежитие в Уфе 20 лет ждет ремонта

В нашу редакцию поступил звонок от жителей общежития по адресу: ул. Блюхера, 15/3. Они утверждают, что крыша здания течёт долгое время, причём независимо от погоды.



Пятый этаж, на котором живёт семья Натальи, уже 20 лет, как полностью перестроен под квартиры. За всё это время ремонт крыши не делали ни разу. В результате, кто-то из жильцов собирает воду в тазики, кто-то сливает с натяжных потолков. Из-за постоянной сырости портится внешний вид квартиры и мебель, в некоторых местах уже нельзя поклеить обои.





«Больше двух недель назад я написала заявление на имя руководства колледжа, о том, чтобы пришли и посмотрели кровлю. Хоть что-то сделали! Реакции никакой не последовало и на мои звонки реакции тоже никакой нет, они со мной разговаривать по телефону не хотят. Элементарно прийти составить акт о протечке кровли они не соглашаются», - жалуется жительница общежития Наталья Щенина.

Облезлые обои, треснувшая мебель и отваливающийся потолок - печальный результат дырявой кровли. Наталья Щенина считает, что проблема очевидна, но у администрации колледжа свой взгляд на эту ситуацию.





«Это всё досталось нам от бывшего руководства, то есть четвёртый-пятый этаж у них были попытки приватизации, но они все безуспешны, так как это студенческое общежитие. Все жители четвёртого-пятого этажа находятся там незаконно, в связи с тем, что при реорганизации в форме присоединения профессионального лицея к строительному колледжу договор социального найма нужно было переоформить, но никто этого не сделал. То есть они в данный момент находиться там не должны. То, что у них есть прописка - да, им была поставлена эта прописка в то время, когда они находились там согласно договору», - говорит юрисконсульт Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Артур Камильянов.

Согласно решению Орджоникидзевского районного суда Уфы, квартиры, находящиеся на пятом этаже, признаны утратившими статус общежития. Тем не менее, признано право пользования по договору социального найма. Чтобы разобраться в ситуации, мы позвонили заместителю директора по административно-хозяйственной части, но когда он узнал, что ему нужно ответить на вопросы, тут же сбросил звонок. Мы даже не успели предупредить, что идёт запись.



В этом году отремонтируют крышу в общежитии по адресу: улица Российская, 12, а на улице Блюхера будет проводиться лишь текущий ремонт. Капитальный запланирован только на 2018 год. Между тем, как вода периодически капает с люстры и грозит замыканием проводки. Что же получается - колледж, к которому относится здание, выпускает архитекторов и строителей, а крышу залатать не может?



Ксения Зинова

21 июня