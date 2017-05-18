Обстановка с экологией в Башкортостане стабильна

Экологическая обстановка в Башкортостане — стабильная. Об этом заявили в республиканском Министерстве природопользования и экологии. В работе состоявшегося сегодня заседания принял участие глава региона Рустэм Хамитов.

За последние 15 лет количество автомобилей в Уфе выросло в 8 раз, однако показатели загрязнения атмосферы не столь катастрофичны. По словам Рустэма Хамитова, этого удалось добиться благодаря инновациям и росту качества топлива. Кроме того, сейчас ни одно предприятие не строится с нарушением природоохранных норм. Глава республики привел эти и другие данные в подтверждение того, что в Башкортостане экологическая ситуация стабилизировалась.

«Грязного экологически вредного производства практически уже не строится. И все эти порой фантазии, что это предприятие нанесло страшный вред или другое предприятие угробило все вокруг, — это всего лишь фантазии. Профессионалы понимают: построить экологически вредное предприятие невозможно», — сказал глава региона Рустэм Хамитов.

Однако это не повод отказываться от природоохранных мер, отметил глава региона. Работу экологов сложно переоценить. Насколько она результативна, рассказал министр природопользования и экологии Илдар Хадыев. В своем докладе он затронул такие аспекты, как организация утилизации отходов производства и потребления, экологическое воспитание и охрана атмосферного воздуха.

«Владимир Владимирович Путин поставил задачу уменьшения выбросов в 2 раза. Как за счет предприятий, так и за счет автотранспорта. Такая тенденция в республике есть, но снижение индекса загрязнения — в самых нагруженных четырёх промышленных центрах, наши города не в черных списках самых грязных в России», — сказал глава министерства экологии Илдар Хадыев.

В Год экологии в республике пройдет более 100 мероприятий. Большая часть направлена на привлечение внимания граждан к вопросам охраны окружающей среды. Один из проектов — Экологический атлас «Зеленая Башкирия».

Не обошли стороной и тему предстоящего паводка. В этом году ожидают большую воду: в предполагаемой зоне подтопления может оказаться около 400 тысяч человек. Глава региона отметил, что к сложному периоду необходимо тщательно подготовиться.





Айгуль Ташбулатова

14 февраля