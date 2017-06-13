Обвал грунта произошел сегодня в центре Уфы

Возле дома номер 158/2 по улице Цюрупы провалилась часть дорожного полотна. Жители новостройки боятся, что вместе с дорогой в овраг может уйти и все здание. В ситуации разбираются не только аварийные службы города, но и застройщики.

Высотка на улице Цюрупы была построена в прошлом году. Здание расположено всего в нескольких метрах от оврага. По словам новоселов, уже этой зимой дорога, по которой автовладельцы объезжают дом, начала проседать. А сейчас проезжая часть и вовсе обрушилась.

«Грунт начал, асфальт начал немного проседать по первой, а потом уже все больше и больше. Вчера просел окончательно», - рассказывает старший по дому №158/2 по улице Цюрупы Артур Мазитов.

На место ЧП оперативно выехали сотрудники аварийных служб города и районной администрации. Они выясняют причины ЧП и степень опасности для жителей новостройки и частного сектора, который расположен в овраге.

«Причина здесь ливневый коллектор то, что установлен, не справился и тем самым, произошел промыв подпорной стены и тем самым, провалилась часть проезжей части», - говорит начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Советского района Уфы Мидхат Гильмутдинов.

Представители заказчика строительства в произошедшем винят неблагоприятную погоду. Они утверждают, что грунт под объездной дорогой был укреплен. Но из-за обильных дождей почву размыло, и произошел обвал.

«Произошло из-за дождей, прошли дожди, и большая вода пошла вниз, асфальт просел. Никакой опасности для дома, жильцов нет. Здесь 2 подземных этажа и 12-метровые сваи. Дом стоит на сваях», - сказал директор ООО «СК – Уфа» Николай Русяев.

Сотрудники компании-застройщика уже приступили к укреплению грунта. Завершить работы они обещают в течение 2-3 дней. В администрации района нам пообещали, что будут контролировать выполнение укрепительных работ, чтобы ЧП не повторилось и не привело к реальным жертвам.

13 июня