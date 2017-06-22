Огромное количество комаров на улицах города и за его чертой создают дискомфорт жителям и гостям Уфы

Назойливые насекомые могут испортить настроение своими постоянными нападениями, но у спреев и браслетов достаточно недолговечный эффект.



Наперевес с красным баллоном и длинными шлангами, в белых масках идут нет, не охотники за привидениями, медицинские дезинфекторы. В рамках санитарно-эпидемиологического обслуживания населения в городе проводятся работы по травле комаров.





Театр начинается с вешалки, а работы по дезинсекции с уведомления о планируемых работах для жителей дома. Далее следует подготовка территории, в этом случае - подвала, после чего люди в белом начинают свою работу. Управляющие организации ежегодно заключают договора со специализированными организациями на проведение дератизации, дезинсекции мест общего пользования, технических подвалов, чердаков и мусороприёмных камер. Если комары или другие насекомые одолели жителей во дворе дома, то они могут позвонить в центр дезинфекции и обработка будет проведена локально. Но для этого нужны несколько сухих дней.





Конечно, не стоит ожидать того, что после обработки комары исчезнут раз и навсегда. Как признаются работники центра дезинфекции, плодятся насекомые очень быстро. Но, несмотря на это подобный вид работ создаёт более длительный эффект, чем постоянное нанесение спрея на кожу.







Ксения Зинова

22 июня