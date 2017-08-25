Около 100 автомобильных аварий произошло на дорогах Башкортостана на прошлой неделе

В них 9 человек погибли, 125 получили травмы различной степени тяжести. Из всех происшествий 32 составили столкновения, 31 - наезд на пешехода. Об этом сообщает в блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Страшная авария произошла вчера в Белорецком районе. Участниками ДТП стали сразу три машины "Тойота Марк 2", «ВАЗ-2114» и "Хендай Элантра". В результате погиб один человек, трое серьезно пострадали. Чудом выжил годовалый ребенок – его буквально вытащили из горящей машины.





В субботу в Дёмском районе Уфы при столкновении с "Митсубиси Лансер" опрокинулся на крышу "Хендай Крета". По факту данного ДТП проводится проверка, известно, что обошлось без жертв.





Но не удалось избежать жертв, вчера на паркинге кемпинга М5. По предварительным данным, пешеход попал в слепую зону фуры, поэтому водитель не заметил его, выезжая на дорогу. По словам дальнобойщика, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На месте аварии за жизнь мужчины боролись врачи, но оказанная медицинская помощь ему не помогла, сообщает дорожный патруль.



Анастасия Платонова

ФОТО: сайт kp.ufa и https://vk.com/dorpatrolufa

28 августа