Опасные провода пугают жителей одного из домов Уфы

Висят как черви - так характеризуют провода провайдеров жители дома № 8 по улице Ферина. Их видно невооруженным глазом по всему фасаду здания. Внутри же ситуация хуже - шнуры вылезают из коробов и свисают, привлекая к себе внимание маленьких детей и животных.

18 сентября

Поход на чердак для Валентины Лукьяновой стал почти ежедневным ритуалом. Так часто навещать это место ее вынуждают нерадивые провайдеры, которых мама с детства не учила аккуратному обращению с вещами, говорит старшая по дому. Выполнив свой профессиональный долг, рабочие оставляют провода вот в таком состоянии.Но если на чердак попасть не просто, провода в подъезде доступны каждому. Взрослый человек конечно в них не полезет, а любопытному ребенку интересно всё. К счастью, трагедии здесь пока не наблюдалось. Для людей. Зато однажды в проводах запуталась крыса.Крысу спасли, но нет гарантии, что однажды такая же ситуация не повторится с ребенком. Снаружи дома кабеля выглядят аккуратнее, однако по правилам они должны быть закрыты металлическими коробами. А пока больше напоминают червей, ползающих по всему фасаду.В местном ЖЭУ поясняют - провода здесь провели без согласования с жильцами и управляющей компанией.С одним из провайдеров мы попытались поговорить по телефону. Диспетчер пообещала, что все необходимые работы будут произведены в кратчайшие сроки.Валентина Лукьянова будет сторожить рабочих весь день и в случае, если те не придут - столичные новости заявят об этом на всю Уфу.