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Оперативное совещание в Администрации Уфы началось с аплодисментов

В ходе весенней призывной кампании только два военкомата Уфы справились с поставленной задачей по набору новобранцев. Об итогах весеннего призыва и о целях текущей кампании говорили сегодня в Администрации Уфы.

Нечасто оперативные совещания в городской администрации начинаются с аплодисментов. Нынешний день - исключение. Официальное собрание разбавили чествованием победителей республиканского конкурса "Лучший по профессии" среди работников ЖКХ. Примечательно, что из 18 призеров, 11 представляли Уфу. Поздравляя победителей, Ирек Ялалов отметил, что помощь работникам ЖКХ в решении жилищного вопроса - один из приоритетов деятельности муниципалитета и районных администраций.

«Я призываю глав администраций районов и руководителей предприятий решать жилищные проблемы работников. Работники жилищно-коммунальной сферы столицы сегодня трудятся в самых сложных условиях. Давайте уважать этих людей, ценить их труд, давайте их отмечать», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

А вот дальше пошли насущные вопросы. В самом разгаре осенняя призывная кампания, которая стартовала 1 октября. Заодно подвели итоги весеннего призыва. Тогда из региона на службу были направлены более пяти тысяч новобранцев.

«Хотелось бы отметить, что конкретно город Уфа не очень плодотворно поработал, необходимо отметить, что военный комиссариат Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы, а также военный комиссариат Демского района города Уфы и Уфимского района - вот два военкомата, которые действительно с поставленной задачей справились полностью и в какой то степени оказали помощь своим соседям», - сообщает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу в РБ Риф Валеев.

Риф Валеев отметил, что среди всех юношей призывного возраста ряды вооруженных сил пополняют только 8 %. В сельских районах этот показатель традиционно выше. Глава столичной администрации Ирек Ялалов поручил проанализировать результаты работы призывных комиссий районов города и уделить особое внимание выполнению поставленных задач в ходе осенней призывной кампании.

«В плане призывной комиссии надо будет очень тщательно проанализировать ситуацию. Максимально исправить ситуацию по осеннему призыву, мы с вами прекрасно понимаем, что город Уфа не надо сравнивать с сельскими районами, нас надо сравнивать с другими городами-миллионерами», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

В завершении оперативного совещания Ирек Ялалов подвел итоги прошедшего на прошлой неделе прямого эфира в Фейсбуке. В ходе стрима Глава столичной администрации успел ответить на 18 вопросов уфимцев, 37 были приняты в работу. Ответы на них будут подготовлены в ближайшее время и опубликованы в социальных сетях. 

Автор: Рида Нурмухаметова
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