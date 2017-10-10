Оперативное совещание в Администрации Уфы началось с аплодисментов

В ходе весенней призывной кампании только два военкомата Уфы справились с поставленной задачей по набору новобранцев. Об итогах весеннего призыва и о целях текущей кампании говорили сегодня в Администрации Уфы.Нечасто оперативные совещания в городской администрации начинаются с аплодисментов. Нынешний день - исключение. Официальное собрание разбавили чествованием победителей республиканского конкурса "Лучший по профессии" среди работников ЖКХ. Примечательно, что из 18 призеров, 11 представляли Уфу. Поздравляя победителей, Ирек Ялалов отметил, что помощь работникам ЖКХ в решении жилищного вопроса - один из приоритетов деятельности муниципалитета и районных администраций.
«Я призываю глав администраций районов и руководителей предприятий решать жилищные проблемы работников. Работники жилищно-коммунальной сферы столицы сегодня трудятся в самых сложных условиях. Давайте уважать этих людей, ценить их труд, давайте их отмечать», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
«Хотелось бы отметить, что конкретно город Уфа не очень плодотворно поработал, необходимо отметить, что военный комиссариат Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы, а также военный комиссариат Демского района города Уфы и Уфимского района - вот два военкомата, которые действительно с поставленной задачей справились полностью и в какой то степени оказали помощь своим соседям», - сообщает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу в РБ Риф Валеев.
«В плане призывной комиссии надо будет очень тщательно проанализировать ситуацию. Максимально исправить ситуацию по осеннему призыву, мы с вами прекрасно понимаем, что город Уфа не надо сравнивать с сельскими районами, нас надо сравнивать с другими городами-миллионерами», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.