Оперативное совещание в Администрации Уфы началось с аплодисментов

В ходе весенней призывной кампании только два военкомата Уфы справились с поставленной задачей по набору новобранцев. Об итогах весеннего призыва и о целях текущей кампании говорили сегодня в Администрации Уфы.

«Я призываю глав администраций районов и руководителей предприятий решать жилищные проблемы работников. Работники жилищно-коммунальной сферы столицы сегодня трудятся в самых сложных условиях. Давайте уважать этих людей, ценить их труд, давайте их отмечать», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Хотелось бы отметить, что конкретно город Уфа не очень плодотворно поработал, необходимо отметить, что военный комиссариат Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы, а также военный комиссариат Демского района города Уфы и Уфимского района - вот два военкомата, которые действительно с поставленной задачей справились полностью и в какой то степени оказали помощь своим соседям», - сообщает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу в РБ Риф Валеев.

«В плане призывной комиссии надо будет очень тщательно проанализировать ситуацию. Максимально исправить ситуацию по осеннему призыву, мы с вами прекрасно понимаем, что город Уфа не надо сравнивать с сельскими районами, нас надо сравнивать с другими городами-миллионерами», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

10 октября

Нечасто оперативные совещания в городской администрации начинаются с аплодисментов. Нынешний день - исключение. Официальное собрание разбавили чествованием победителей республиканского конкурса "Лучший по профессии" среди работников ЖКХ. Примечательно, что из 18 призеров, 11 представляли Уфу. Поздравляя победителей, Ирек Ялалов отметил, что помощь работникам ЖКХ в решении жилищного вопроса - один из приоритетов деятельности муниципалитета и районных администраций.А вот дальше пошли насущные вопросы. В самом разгаре осенняя призывная кампания, которая стартовала 1 октября. Заодно подвели итоги весеннего призыва. Тогда из региона на службу были направлены более пяти тысяч новобранцев.Риф Валеев отметил, что среди всех юношей призывного возраста ряды вооруженных сил пополняют только 8 %. В сельских районах этот показатель традиционно выше. Глава столичной администрации Ирек Ялалов поручил проанализировать результаты работы призывных комиссий районов города и уделить особое внимание выполнению поставленных задач в ходе осенней призывной кампании.В завершении оперативного совещания Ирек Ялалов подвел итоги прошедшего на прошлой неделе прямого эфира в Фейсбуке. В ходе стрима Глава столичной администрации успел ответить на 18 вопросов уфимцев, 37 были приняты в работу. Ответы на них будут подготовлены в ближайшее время и опубликованы в социальных сетях.