Операция "Должник" проходит в Уфе

Судебные приставы и полицейские линейного управления МВД по Башкортостану проверяют тех, кто выезжает за пределы города на железнодорожном транспорте. Какие меры применяются к тем, кто вовремя не заплатил за кредит, административный штраф или алименты, узнала наша съемочная группа.

«Операция "Должник", сейчас вас проверят на наличие долгов, неоплаченных кредитов», - приветствует пассажиров сотрудник полиции.

К такой просьбе полицейского сегодня на железнодорожном вокзале готовы были не все пассажиры и их провожающие. Но реагировали, как требовали полицейские, все как один: проходили к судебным приставам, которые проверяли наличие долгов в Банке данных. Резкая недовольная реакция - только у должников. Они наотрез отказывались комментировать причины несвоевременной оплаты платежей.



На каждого должника составляется информационная карта, а также вручается документ-требование оплатить штрафы. Также для скорейшего разрешения они могли закрыть долги тут же, оплатив через банкомат. Но все же большинство пассажиров железнодорожного транспорта, как выяснили судебные приставы и полицейские, - это добросовестные плательщики. И они с пониманием отнеслись к профилактическому рейду, который проводится госслужбами.



Во время рейда судебные приставы и полицейские обращают внимание на тех, кто не оплатил вовремя штрафы, кредиты, коммунальные платежи, алименты. Так, сегодня у одного из пассажиров, который не возместил порядка 100 тысяч рублей по проигранному судебному решению, при его согласии в счет списания задолженности конфисковали дорогостоящий телефон, а также ценные вещи.





«Данное рейдовое мероприятие организовано в период с 15 по 21 июня включительно в здании железнодорожного вокзала вместе со службой судебных приставов с судебными приставами-исполнителями дежурит сотрудник уфимского линейного управления МВД. Дежурство проходит организовано с 7:00 до 21:00», - говорит заместитель начальника отдела организации исполнительного производства УФССП по РБ Эльвира Янбердина.

Самый простой способ узнать о наличии или отсутствии долгов - зайти на сайт службы судебных приставов и, введя данные в Банке исполнительных производств, получить информацию. При этом не стоит забывать, что сразу сведения о долге не списываются. На это может уйти до 10 дней. Выполнив все требования заблаговременно, можно быть точно уверенным, что летний отдых не будет испорчен.

19 июня