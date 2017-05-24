Организаторы I bike Ufa намерены установить в Уфе рекорд книги Гиннеса

В это воскресенье в столице пройдет велопробег в формате открытые улицы. Сегодня организаторы "I Bike Ufa" рассказали журналистам, чем нынешний фестиваль отличается от предыдущих.

На время проведения веломарафона будут перекрыты улицы Ленина, Пушкина, Заки Валиди, Карла Маркса и Достоевского. Прообраз "I Bike Ufa" - день тысячи велосипедистов, который проводился в предыдущие годы. Основное отличие в том, что заезды будут организованы на протяжении всего дня.





«Концепция этого праздника, почему отличается от дня 1000 велосипедистов? Потому что в рамках безопасности количество участников действительно существенно превысило все возможные и невозможные пределы за эти годы. Поэтому организаторами было принято решение провести мероприятие в новом формате», - уточнил заместитель главы Администрации Уфы Рустем Газизов.

Главная особенность «I bike Ufa» - это попытка установить рекорд Гиннеса. Предыдущее такое достижение было установлено в Англии, тогда в построении участвовало 794 велосипедиста. Уфимцы хотят увеличить это количество вдвое.





«Сейчас у нас зарегистрировано уже более 800 человек. Мы готовы к приему до 1500 человек. В этот день рекордсмены получат футболки и будут всегда помнить, что они рекордсмены мира», - говорит коммерческий директор "I bike Ufa" Станислав Сырыгин.

Дамир Вахитов

25 мая