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Организаторы I bike Ufa намерены установить в Уфе рекорд книги Гиннеса

Организаторы I bike Ufa намерены установить в Уфе рекорд книги Гиннеса

В это воскресенье в столице пройдет велопробег в формате открытые улицы. Сегодня организаторы "I Bike Ufa"  рассказали журналистам, чем нынешний фестиваль отличается от предыдущих.

 

На время проведения веломарафона будут перекрыты улицы Ленина, Пушкина, Заки Валиди, Карла Маркса и Достоевского. Прообраз "I Bike Ufa" - день тысячи велосипедистов, который проводился в предыдущие годы. Основное отличие в том, что заезды будут организованы на протяжении всего дня.


«Концепция этого праздника, почему отличается от дня 1000 велосипедистов? Потому что в рамках безопасности количество участников действительно существенно превысило все возможные и невозможные пределы за эти годы. Поэтому организаторами было принято решение провести мероприятие в новом формате», - уточнил заместитель главы Администрации Уфы Рустем Газизов.

 

Главная особенность «I bike Ufa» - это попытка установить рекорд Гиннеса. Предыдущее такое достижение было установлено в Англии, тогда в построении участвовало 794 велосипедиста. Уфимцы хотят увеличить это количество вдвое.

«Сейчас у нас зарегистрировано уже более 800 человек. Мы готовы к приему до 1500 человек. В этот день рекордсмены получат футболки и будут всегда помнить, что они рекордсмены мира», - говорит коммерческий директор "I bike Ufa" Станислав Сырыгин.

 

 

Дамир Вахитов

 



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