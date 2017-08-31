Организаторы "Курбан халяль фест" приготовили 5 тысяч порций плова

5 тысяч порций плова в шести огромных казанах для гостей приготовили организаторы праздника "Курбан халяль фест". Его приурочили к одному из главных религиозных праздников мусульман.

Для угощения понадобилось по 200 килограммов риса, мяса и моркови. Полакомиться восточным блюдом смогли все желающие. Готовили плов целая команда профессиональных поваров разных национальностей, от того он получается особенно вкусным, уверены организаторы.



Также в программе фестиваля - концерт, спортивные состязания по волейболу, регби, стрельбе из лука и национальной борьбе курэш. Фестиваль проводится в третий раз. Организаторы видят своей задачей объединение всех мусульман.





4 сентября