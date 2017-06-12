«Открытая студия» телемарафона продюсерского телеканала «Вся Уфа» под названием «Потому что Уфа Любимый Город» завершила свою работу

Любой желающий в течение дня мог поздравить горожан в прямом эфире. Каждый из «новоиспеченных телезвезд» становился участником розыгрыша призов от нашего телеканала. Телемарафон продолжался 14 часов в прямом эфире. За это время в нашей основной, а также в открытой студии побывало свыше полутора сотен гостей.

Более сотни уфимцев и гостей города стали участниками "Открытой студии" нашего телемарафона, посвященного праздникам День России, Дни Салавата Юлаева и День города. С 12 часов возле офиса продюсерского центра "Вся Уфа" по адресу Авроры, 25 каждый желающий мог поздравить любимый город в прямом эфире нашего телеканала. Многие подготовили к празднику целые выступления.

«Мы узнали об этом марафоне от нашего главного врача Николаевой Ирины Евгеньевной. Что будет проходить такой марафон о нашем городе, о нашем таком большом празднике. Мы приготовились очень быстро и с большим удовольствием и настроением пришли на этот праздник. Хотим рассказать детям о ЗОЖ, что нужно правильно питаться, делать зарядку и вообще радоваться детству и быть счастливыми», - говорит специалист ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр» Светлана Сухарева.

Офис нашего телеканала в этот день превратился в настоящую концертную площадку. Воспитанники творческих коллективов столицы готовятся к прямому эфиру как настоящие артисты.

Поздравить горожан с праздником в прямом эфире пришли не только жители Уфы. Признаться в любви к нашему городу приехали гости практически со всей республики.

За время работы «Открытой студии» было порядка ста прямых включений. Девять часов беспрерывной работы. Несмотря на усталость и пасмурную погоду улыбки не покидали лиц наших ведущих ни на секунду.

«Телемарафон завершился. Усталости практически нет. Большое количество гостей мы встретили за сегодняшний день и благодаря им усталость должно как рукой должна просто уйти от нас», - сказала ведущая продюсерского центра «Вся Уфа» Дина Гарифуллина.

«Стоит отметить Дине большое спасибо. В 6 часов утра человек пришел, между прочим, и до сих пор работает. Вот что значит любимая работа», - говорит ведущий продюсерского центра «Вся Уфа» Рафаэль Хакимов.

Завершилась работа «открытой студии» розыгрышем памятных призов от нашего телеканала. Более 50 участников оставивших свои пожелания горожанам могли стать обладателями подарков. При помощи барабана ведущие определили 5 победителей.

Несмотря на завершение работы «Открытой студии» телемарафон под названием «ПОТОМУЧТОУФАЛЮБИМЫЙГОРОД» выйдет на финишную прямую лишь в 23:00.

Дамир Вахитов

12 июня