Отопительные коммуникации жилищного фонда Уфы проверяются специалистами

Подготовка коммунальных служб к отопительному сезону вышла на финальную стадию. Отопительные коммуникации жилищного фонда города сейчас проверяются специалистами. Вместе с ними отправилась и наш корреспондент. На этот раз в Кировский район столицы.

22 сентября

На сегодняшний день задача специалистов сферы ЖКХ - обход жилого фонда с проверкой отопительных коммуникаций на то, как они готовы к предстоящей сезонной работе.Узлы управления индивидуальных тепловых пунктов оборудованы приборами учета, а некоторые и автоматикой. При опрессовке сейчас все эти приборы необходимо проверять. То есть помимо самих труб во всем процессе тестирования систем отопления появился дополнительный пункт. Приборы учета и автоматизации требуют трепетного и квалифицированного отношения.Результат грамотной работы специалистов - не только теплые батареи в квартирах жильцов. Это общее состояние подвала дома - там не должно быть протечек, все коммуникации должны находиться в исправном состоянии. Это сказывается и на температуре батарей в квартирах потребителей зимой, а так же на суммах квитанций. Чем меньше поломок, тем меньше затрат.Если для обывателей понятие - подготовка к отопительному сезону, это то, что начинается непосредственно перед отопительным сезоном, то для специалистов управляющей компании - ЖЭУ №2 Кировского района это та работа, которая не прекращается ни на один месяц. Момент окончания предыдущего сезона одновременно - старт подготовки к новому.Этот подвал дома № 25/3 по улице Авроры проверен. Мастер участка подтверждает - все предварительные подготовительные работы проведены корректно и дом готов к запуску работы отопительных систем.Такую же проверку перед холодами сейчас должны пройти все дома, чтобы жители района могли встретить холода без неудобств. Для этого на протяжении всего года трудится большая профессиональная команда.