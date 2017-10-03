Отопительный сезон стал одной из ключевых тем оперативного совещания в муниципалитете

За тепло на рабочем месте отвечают работодатели, а сотрудники вправе требовать создания комфортных условий труда. Отопительный сезон стал одной из ключевых тем утреннего оперативного совещания в муниципалитете.

«Мы опережающими темпами будем наверстывать те упущения в благоустройстве северной части города, которые произошли за последние 15 лет. Так называемый тезис "отдать долги Черниковке". Мы сейчас этим вплотную занимаемся. Действительно, люди дождались в Черниковке нормального качественного благоустройства. Нет нормальных тротуаров, дворов, дороги разбиты . Буквально за последние два сезона мы серьезно рванули. Надеюсь, в течение 10 дней мы завершим главную улицу Черниковки – Первомайскую», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

3 октября

Неделю назад в Уфе стартовал отопительный сезон. На сегодня тепло есть во всех жилых домах и социальных учреждениях города. Отопление в корпусах промышленных предприятий, коммерческих организаций – ответственность руководителей, подчеркнул Ирек Ялалов. Именно они отвечают за состояние системы теплоснабжения и условия, в которых работают сотрудники.Вместе с тем, система теплоснабжения большинства домов такова, что нужно выпускать воздух из стояков верхних этажей. По многолетней статистике, до двух процентов таких квартир оказываются по разным причинам недоступными для работников управляющих компаний. По вопросам отопления в жилых домах уфимцы могут обращаться по телефону Единой диспетчерской УЖХ города по номеру 235-48-00.Еще одна тема оперативки - ремонт дорог. В этом году в городе велись работы на 29 участках. На сегодня 80 % из них готовы. До конца октября объекты будут сданы полностью. В 2018 году запланирован еще больший объем работ - будут отремонтированы 43 участка. Половина из них находится в Калининском и Орджоникидзевском районах. Глава столичной администрации Ирек Ялалов заявил, что пришло время отдавать долги Черниковке и привести в порядок дороги северной части города.Также на оперативном совещании стало известно, как в Уфе отметят День республики. По словам заместителя Главы администрации Уфы Сынтимира Баязитова, основное праздничное мероприятие состоится 9 октября. В Городском Дворце культуры пройдет торжественное собрание с участием руководства республики и города. На сцене выступят творческие коллективы столицы. 11 октября по традиции, празднования состоятся во всех районах города. В завершение доклада Ирек Ялалов поручил проконтролировать вопрос участия детей младшего возраста в мероприятиях на открытых площадках. Нельзя допустить того, чтобы дети мерзли, - подчеркнул Глава муниципалитета.