Отведать горячего ужина могут теперь и бездомные

Благотворительная организация на добровольной основе несколько раз в неделю выходит на улицы города и протягивает руку помощи.

В арендованной комнате, в бараке на окраине города волонтёры трижды в неделю готовят ужин для бездомных. Несмотря на скромные условия, меню здесь всегда разнообразное. Всё необходимое для нуждающихся, а их собирается немало, закупается на собственные средства - и продукты, лекарства и одежда. Тем не менее, благотворительная организация существует более 5 лет.





«Судьба человеческая она разная - люди упали, может быть, даже не по своей воле. В жизни всякое бывает, поэтому я считаю, мы должны помогать таким людям. Как бы не получилось - они люди. В них есть Бог. Мы надеемся, что с таким маленьким делом, этот мир станет добрее», - уверена координатор благотворительной организации Альфиза Нигматьянова.

22 августа