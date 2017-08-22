Ове Фундин почтил память легенды башкирского спидвея - Габдрахмана Кадырова

В Россию приехал Ове Фундин - легенда спидвея. 50 лет назад он установил продержавшийся 12 лет рекорд, став первым пятикратным чемпионом мира, и в том же сезоне выиграл Золотой шлем Чехословакии. Этот визит для Ове значимый, он приехал специально, чтобы почтить память Габдрахмана Кадырова, легенды башкирского спидвея. И возложить к могиле друга цветы.

Годы неумолимы, когда-то молодой Ове Фундин сам уже разменял восьмой десяток. Его воспоминания связаны с историей 50-летней давности, когда и он сам, и Габдрахман Кадыров, были еще юными гонщиками. Именно здесь в Уфе молодой Ове учился ездить по льду, осваивал ледовый спидвей.



Сегодня годы спустя состоялась их встреча, правда уже на Мусульманском кладбище Уфы. Две красные гвоздики, как дань памяти великому гонщику и другу. Рядом супруга прославленного чемпиона - Назифа Кадырова. Она рада, что есть те, для кого имя ее мужа до сих пор значит многое, кто помнит его достижения.



Ове Фундин в Россию приехал не один, а с младшим сыном. У них обширная программа, планов очень много. Их сопровождает Игорь Калашник, спидвейный болельщик, который собственно и является инициатором этого турне по нашей стране.



Отдать дань памяти Ове Фундин смог и еще одному легендарному гонщику. На Мусульманском кладбище похоронен трагически погибший в далеком 1996 году гонщик Риф Саитгареев.



Но жизнь не стоит на месте уже завтра Ове Фундин в сопровождении друзей и близких отправится в город Октябрьский. Там состоится второй этап Кубка России среди пар и торжественное мероприятие, посвященное 55-летию проведения первых соревнований по спидвею в этом городе. После пятикратный чемпион вернется в родную Швецию, чтобы поделиться новыми впечатлениями от пребывания в России со своими детьми и многочисленными внуками. Их у Ове Фундина 15.



Елена Вавилова

21 августа