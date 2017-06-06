Памятник архитектуры в центре Уфы под угрозой исчезновения

«Она у нас беременная вот эта кока Она как закричала громко-громко. Зять и дочь и маленькая дочка была дома, и она как закричит, эти испугались, думают, она рожает, зять выскочил там огонь, дым», - говорит родственница семьи Саитовых Людмила Беляева.

«Вот здесь старая проводка идет и здесь новый счетчик стоит и отсюда все началось», - рассказывает житель дома №53 по улице Октябрьской революции Эдик Саитов.

«На меня шапка такая упала с кирпичами вместе. До верху все это было», - продолжает родственница семьи Саитовых Людмила Беляева.

«Капитально надо делать, менять - вид капитального ремонта. Смысла нет. Ну а жить то как с детьми то где он будет находиться? - Я предлагал обратиться в администрацию, чтобы предоставили маневренный фонд», - пояснил начальник Отдела технической эксплуатации жилья УЖК Кировского района Уфы Рашид Шарипов.

«Вот они если они свалятся эти балки, то эти балки могут потревожить стену ту. А там стена под законом уличная. Все нам кирдык будет. Это 100 процентов», - заключила родственница семьи Саитовых Людмила Беляева.

6 июня

На днях в усадьбе Шамовых на улице Октябрьской революции произошел пожар. Жители этого дома хотят выполнить ремонт, но боятся, что фасад здания, представляющего культурную ценность, может разрушиться.Кошку Машку в семье Саитовых теперь называют не иначе, как спасительницей. В ночь с 4 на 5 июня в их доме случился пожар. Животное разбудило домочадцев громким мяуканьем.Глава семейства Эдуард Саитов заметил дым, валивший из ванной комнаты, и вызвал пожарных.Лишь чудом семья осталась жива. Пожарные потушили возгорание, но теперь дом уже не пригоден для проживания. Потолок обвалился, стены трещат по швам, а пол вот-вот провалится.В прошлом году дом был признан аварийным. Он попал в Республиканскую программу по расселению из ветхого и аварийного жилья. В 2018 году жителей дома планировалось расселить. Однако уже сейчас здесь жить невозможно.Коммунальщики считают нецелесообразным проводить капитальный ремонт в этом доме, потому что он попал в программу расселения. В другой стороны - здание, как и многие дома на этой улице - памятник архитектуры.Когда отремонтируют и отремонтируют ли вообще фасад здания, пока неизвестно. Мы направили запрос в Управление по государственной охране объектов культурного наследия республики. Нам пообещали решить вопрос в кратчайшие сроки. Между тем люди боятся, что памятник архитектуры разрушится.По всему фасаду здания расползлись трещины шириной до 10 сантиметров. А уникальная лепнина, расположенная по периметру кровли, просто крошится.Сейчас семья Саитовых пытается спасти хоть что-то, но, скорее всего, им придется собрать оставшуюся мебель, одежду и детские игрушки и отправиться жить в квартиру чрезвычайного фонда. Но они боятся, что уже в скором времени их родной дом превратится в руины, а от наследия культуры останется лишь куча кирпичей.