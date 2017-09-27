Пара из Уфы отметила 70 лет совместной жизни

«В нашем районе третья пара, которая прожили 70 лет совместной жизни», - говорит главный специалист отдела культуры и молодежной политики администрации Октябрьского района Уфы Танзиля Тимербаева.



«Я не ошибся. За три дня женился и живу с ней 70 лет. Я всего отслужил 55 лет 5 месяцев на 41 должностях. Она всегда поддерживала, она была для меня тылом, надежным тылом», - рассказывает юбиляр Кашшаф Самигуллин.

27 сентября

Необычную свадьбу сыграли сегодня в отделе ЗАГСа Октябрьского района Уфы. Супруги Самигуллины отметили 70 лет совместной жизни. В народе эта дата зовется "благодатная свадьба", считается, что за семь десятков лет, проведенных вместе, нужно быть благодарным судьбе и близким.Марш Мендельсона в отделе ЗАГС Октябрьского района Уфы звучит для супругов Самигуллиных. Кашшаф Аглетдинович и Сазида Мухаметлатыповна прожили не 50, не 60, а 70 лет счастливой совместной жизни. Поздравить юбиляров пришли родственники и знакомые.История любви Кашшафа и Сазиды Самигуллиных весьма удивительная. 19-летний парень, проходивший военную службу, был командирован в Ермекеевский район всего на три дня. Совершенно случайно во время прогулки у родника он встретил девушку Сазиду. Кашшаф Аглетдинович вспоминает, что тогда влюбился в барышню и сразу сделал ей предложение.Кашшаф и Сазида поженились через три дня после знакомства. Они вырастили сына и двоих дочерей. А сейчас помогают воспитывать внуков и правнуков. Секретом своего счастья считают взаимопонимание и уважение друг к другу.Дома у Самигуллиных всегда много людей. Дети и внуки постоянно навещают своих родителей, бабушку и дедушку. Наверное, это и есть тот самый секрет семейного счастья - когда за одним столом собираются родные и близкие.Сейчас для супругов Самигуллиных настало то время, когда нужно благодарить за верность, за счастливую совместную жизнь. Не зря 70-летний юбилей называется благодатной свадьбой.