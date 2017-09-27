#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Пара из Уфы отметила 70 лет совместной жизни

Необычную свадьбу сыграли сегодня в отделе ЗАГСа Октябрьского района Уфы. Супруги Самигуллины отметили 70 лет совместной жизни. В народе эта дата зовется "благодатная свадьба", считается, что за семь десятков лет, проведенных вместе, нужно быть благодарным судьбе и близким. 

Марш Мендельсона в отделе ЗАГС Октябрьского района Уфы звучит для супругов Самигуллиных. Кашшаф Аглетдинович и Сазида Мухаметлатыповна прожили не 50, не 60, а 70 лет счастливой совместной жизни. Поздравить юбиляров пришли родственники и знакомые. 

«В нашем районе третья пара, которая прожили 70 лет совместной жизни», - говорит главный специалист отдела культуры и молодежной политики администрации Октябрьского района Уфы Танзиля Тимербаева.

История любви Кашшафа и Сазиды Самигуллиных весьма удивительная. 19-летний парень, проходивший военную службу, был командирован в Ермекеевский район всего на три дня. Совершенно случайно во время прогулки у родника он встретил девушку Сазиду. Кашшаф Аглетдинович вспоминает, что тогда влюбился в барышню и сразу сделал ей предложение. 

«Я не ошибся. За три дня женился и живу с ней 70 лет. Я всего отслужил 55 лет 5 месяцев на 41 должностях. Она всегда поддерживала, она была для меня тылом, надежным тылом», - рассказывает юбиляр Кашшаф Самигуллин.

Кашшаф и Сазида поженились через три дня после знакомства. Они вырастили сына и двоих дочерей. А сейчас помогают воспитывать внуков и правнуков. Секретом своего счастья считают взаимопонимание и уважение друг к другу. 

Дома у Самигуллиных всегда много людей. Дети и внуки постоянно навещают своих родителей, бабушку и дедушку. Наверное, это и есть тот самый секрет семейного счастья - когда за одним столом собираются родные и близкие. 

Сейчас для супругов Самигуллиных настало то время, когда нужно благодарить за верность, за счастливую совместную жизнь. Не зря 70-летний юбилей называется благодатной свадьбой. 



Автор: Эрика Нажимова
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
От Всей Уфы
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости