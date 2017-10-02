Парк Якутова изменился до неузнаваемости

По программе реконструкции здесь проделана большая работа. Учтены в первую очередь пожелания горожан - речь идет о безопасности. Около месяца назад в социальных сетях провели голосование, в ходе которого уфимцы выразили пожелание об установке ограждения вокруг озера Солдатское.

План реконструкции парка Якутова рассчитан на три года. Завершиться она должна в 2018 году. Основная часть работ уже сделана. Для комфортных прогулок в тёмное время суток, а также для безопасности уфимцев установлено 150 торшерных светильников и 40 камер видеонаблюдения. По всему парку расставлено 220 скамеек различной формы и конфигурации, уложено 6000 тысяч квадратных метров рулонного газона.

«Буквально за последние две недели добавилось еще три композиции. То есть наполнение сквера идет постепенно. И каждый житель сможет найти здесь какие-то вещи, которые ему очень понравятся», - говорит начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского района Уфы Ольга Филева.

В первую очередь, авторы плана реконструкции позаботились о маленьких уфимцах. Для них здесь установили новую детскую площадку. Травмобезопасные горки и качели стоят на специальном резиновом покрытии. А для удобства родителей, а также бабушек и дедушек по периметру разместили скамейки. Сейчас полным ходом строится вторая площадка, она больше первой в два с половиной раза. Уже собраны все аттракционы.

Привели в порядок и территорию возле вечного огня. Отремонтирована стела, установлены металлические ограждения, разбиты новые цветники. Изменения не остались незамеченными.







Дана Ризванова

2 октября